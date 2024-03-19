Названы причины провала PlayStation VR 2

Bloomberg: Sony приостановила производство шлема PS VR2 из-за снижения спроса

Японская корпорация Sony приостановила дальнейшее производство шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам знакомых с планами компании источников, Sony не будет производить гарнитуры из-за снижения спроса. В ближайшее время IT-гигант намерен распродать оставшиеся на складах экземпляры устройства. Sony произвела более 2 миллионов единиц PS VR2, шлем вышел на рынок в феврале 2023 года.

Также специалисты Bloomberg назвали причины провала VR-гарнитуры. По их словам, Sony, как и другим компаниям, с трудом удается привлечь достаточное количество создателей контента и развлечений, чтобы сделать свои платформы привлекательными. Из-за этого для устройства виртуальной реальности выходит не очень много игр.

В сообщении аналитика компании Macquarie Ицзи Чжай говорится, что основным препятствием популярности гарнитуры остается ее высокая стоимость — 550 долларов, или около 50 тысяч рублей. Также производство VR-игр значительно дороже, чем обычных.

В мае корпорация Sony заявила, что продала 600 тысяч гарнитур виртуальной реальности нового поколения. 450 тысяч экземпляров PlayStation VR 2 реализовали в первую неделю после старта продаж.