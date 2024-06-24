«Разве нужно какое-то осуждение?» Хабиб Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане и рассказал о боевике из его зала

Нурмагомедов подтвердил сведения о связи террориста с его бойцовской школой

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал теракты, организованные в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня, по-настоящему зверскими. Комментируя события, жертвами которых стали более 15 человек, он призвал подписчиков беречь себя и свои семьи, а также тщательно контролировать круг общения своих детей, чтобы обезопасить их.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Спортсмен выразил свои соболезнования семьям пострадавших, подчеркнув, что произошедшее выходит за рамки человеческих поступков.

«Разве нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и не людской поступок? Где и когда вообще такое совершалось?», — задался вопросом экс-чемпион UFC в легком весе.

При этом Нурмагомедов подтвердил сведения о том, что один из дагестанских террористов связан с его школой единоборств Eagles MMA.

Ликвидированный в Дагестане террорист устраивал спарринги в школе Нурмагомедова

Менеджер боксера Ризван Магомедов заявил, что 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров, который был одним из организаторов дагестанских терактов, действительно тренировался в зале клуба Eagles MMA. При этом он подчеркнул, что убитый террорист не являлся воспитанником школы Нурмагомедова.

Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели Ризван Магомедов менеджер Хабиба Нурмагомедова

Сам Нурмагомедов добавил, что участник терактов попал в его школу благодаря просьбе одноклубников. С их помощью он провел в стенах Eagles MMA тренировку к будущему профессиональному бою.

В Дагестане проверят секции по подготовке бойцов ММА на наличие «радикалов»

В Дагестане в спортивных секциях, где готовят бойцов ММА, пройдут массовые проверки. Это коснется и всех бывших участников школы единоборств Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА.

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Также стало известно, что оперативники планируют проверить залы, в которых спортсмены готовятся к соревнованиям по смешанным единоборствам. Отмечается, что главная цель таких проверок состоит в обнаружении «спортсменов-радикалов», которые в будущем могли бы согласиться принять участие в организации терактов.

В то же время подчеркивается, что закрытие бойцовских школ в республике не обсуждается.