Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Албания
Сегодня
22:00 (Мск)
Испания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Хорватия
Сегодня
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Колумбия
Завтра
01:00 (Мск)
Парагвай
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 7-й матч
Бразилия
Завтра
04:00 (Мск)
Коста-Рика
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
20:28, 24 июня 2024Спорт

«Разве нужно какое-то осуждение?» Хабиб Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане и рассказал о боевике из его зала

Нурмагомедов подтвердил сведения о связи террориста с его бойцовской школой

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал теракты, организованные в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня, по-настоящему зверскими. Комментируя события, жертвами которых стали более 15 человек, он призвал подписчиков беречь себя и свои семьи, а также тщательно контролировать круг общения своих детей, чтобы обезопасить их.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Спортсмен выразил свои соболезнования семьям пострадавших, подчеркнув, что произошедшее выходит за рамки человеческих поступков.

«Разве нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и не людской поступок? Где и когда вообще такое совершалось?», — задался вопросом экс-чемпион UFC в легком весе.

При этом Нурмагомедов подтвердил сведения о том, что один из дагестанских террористов связан с его школой единоборств Eagles MMA.

Ликвидированный в Дагестане террорист устраивал спарринги в школе Нурмагомедова

Менеджер боксера Ризван Магомедов заявил, что 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров, который был одним из организаторов дагестанских терактов, действительно тренировался в зале клуба Eagles MMA. При этом он подчеркнул, что убитый террорист не являлся воспитанником школы Нурмагомедова.

Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели

Ризван Магомедовменеджер Хабиба Нурмагомедова

Сам Нурмагомедов добавил, что участник терактов попал в его школу благодаря просьбе одноклубников. С их помощью он провел в стенах Eagles MMA тренировку к будущему профессиональному бою.

В Дагестане проверят секции по подготовке бойцов ММА на наличие «радикалов»

В Дагестане в спортивных секциях, где готовят бойцов ММА, пройдут массовые проверки. Это коснется и всех бывших участников школы единоборств Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА.

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Также стало известно, что оперативники планируют проверить залы, в которых спортсмены готовятся к соревнованиям по смешанным единоборствам. Отмечается, что главная цель таких проверок состоит в обнаружении «спортсменов-радикалов», которые в будущем могли бы согласиться принять участие в организации терактов.

В то же время подчеркивается, что закрытие бойцовских школ в республике не обсуждается.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Разве нужно какое-то осуждение?» Хабиб Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане и рассказал о боевике из его зала

      В США назвали КНДР неуязвимой из-за Путина

      Дания объявила о прекращении подготовки украинских пилотов

      Названа причина пожара во Фрязино

      В МИД пообещали бороться с международным терроризмом до полного искоренения

      71-летняя женщина решила стать главной красавицей США

      На Украине предрекли мощный удар по ВСУ в Запорожье

      Мужчин предупредили об опасных для жизни причинах длительной эрекции

      США осудили удар ВСУ по Севастополю

      «Жизнь важнее». Туристы в Дагестане — о том, как пережили теракт, и страхе выходить на улицу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше