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12:26, 24 июня 2024Спорт

Стало известно о скором возвращении Промеса в Россию

Legalbet: Квинси Промес скоро вернется в Россию
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время с большой долей вероятности вернется в Россию из ОАЭ. Об этом стало известно Legalbet.

По информации источника, этот вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств. 17 мая нидерландского футболиста освободили из-под стражи в ОАЭ.

Ранее шансы Промеса на возвращение в состав «Спартака» оценил бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев. По мнению специалиста, вероятность такого развития событий не очень высока.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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