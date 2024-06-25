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13:34, 25 июня 2024Культура

Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов

Актриса Поплавская заявила, что в России никто не боится санкций ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актриса Яна Поплавская отреагировала на санкции Европейского союза (ЕС) против российских артистов. Ее слова приводит «Царьград»

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что никто в России не боится ограничений со стороны ЕС. «Поэтому все эти списки, в которые вносят того или иного артиста… Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете», — заключила она.

Поплавская отметила, что попавшим в ограничительные списки звездам нужно просто «работать дальше». «Этих нот накопилось столько, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича», — прокомментировала артистка количество санкций против России.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина. В Брюсселе заявили, что Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

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      Мария Рюрикова
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