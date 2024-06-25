При обстреле Донецка из РСЗО погибли три человека

Пушилин: при обстреле Донецка погибли три человека, еще девять получили ранения

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела ВСУ Донецка из РСЗО. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Три мирных жителя республики погибли, еще девять ранены сегодня в результате украинской агрессии», — заявил он.

21 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в ДНР. Дрон влетел в квартиру в жилом массиве «Комсомолец».

Ранее глава ДНР заявлял, что Вооруженные силы Украины при ударах используют ракеты ATACMS.