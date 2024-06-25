Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 25 июня 2024Бывший СССР

При обстреле Донецка из РСЗО погибли три человека

Пушилин: при обстреле Донецка погибли три человека, еще девять получили ранения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела ВСУ Донецка из РСЗО. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Три мирных жителя республики погибли, еще девять ранены сегодня в результате украинской агрессии», — заявил он.

21 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в ДНР. Дрон влетел в квартиру в жилом массиве «Комсомолец».

Ранее глава ДНР заявлял, что Вооруженные силы Украины при ударах используют ракеты ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

      В Минфине предложили увеличить пошлину за развод в восемь раз

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном платье

      Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

      В центре Махачкалы сняли оцепление

      Северная Корея запустила баллистическую ракету

      Сотрудница тюрьмы стала заниматься сексом по телефону с заключенным

      Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

      Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

      В Совфеде назвали препятствие для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше