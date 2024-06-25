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14:30, 25 июня 2024Спорт

Сборная Германии столкнулась с нашествием комаров на Евро-2024

Сборная Германии по футболу столкнулась с нашествием комаров на Евро-2024

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Сборная Германии по футболу столкнулась с нашествием комаров на тренировочной базе, где команда находится во время Евро-2024. Об этом сообщает Daily Mail.

Немецкие футболисты проживают на базе, расположенной в лесном массиве недалеко от баварского города Херцогенаурах. Уточняется, что игроки вынуждены большую часть времени проводить в помещении, так как на открытом воздухе их постоянно атакуют насекомые.

Игроки пытаются бороться с комарами с помощью спреев. Кроме того, окна во всех зданиях базы оборудовали москитными сетками.

Сборная Германии на нынешнем Евро набрала семь очков в трех матчах группового этапа и вышла в 1/8 финала. Соперник хозяев турнира по первому раунду плей-офф определится позднее.

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      Алексей Гусев
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