Швейцария упустила победу над Германией, венгерский футболист попал в больницу: как прошел десятый день Евро-2024

Швейцария и Германия вышли в плей-офф Евро-2024, Венгрия обыграла Шотландию

Сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии в матче третьего круга группового этапа чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.

Германия и Швейцария вышли в плей-офф турнира

Германия стала лидером группы А, набрав семь очков. Швейцарцы заняли второе место, имея в активе пять очков. Встреча между командами прошла во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк» и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на 18-й минуте главный судья матча итальянец Даниэль Орсато отменил гол немцев из-за фола нападающего Джамала Мусиалы в штрафной. На 28-й минуте мяч забил полузащитник швейцарцев Дан Ндойе. На второй добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял нападающий Никлас Фюллькруг, и швейцарцы упустили победу.

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В плей-офф немцы и швейцарцы сыграют с первой и второй командой из группы С соответственно. После второго тура немецкая команда уже обеспечила себе место в плей-офф, набрав шесть очков — победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0).

В последний раз Швейцария и Германия встречались на групповом этапе Лиги наций в 2020 году. Тогда в двух матчах национальные команды сыграли вничью.

Шотландцы покинули турнир

В последнем туре чемпионата Европы команда играла на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте со сборной Венгрии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника. Мяч на десятой добавленной ко второму тайму минуте забил форвард Кевин Чобот. Победный гол Венгрии стал самым поздним в истории чемпионатов Европы без учета дополнительных таймов.

Сборная Венгрии заняла третье место с тремя очками и сохраняет шансы на плей-офф. Шотландия расположилась на последнем месте с одним очком. Ранее команды никогда не играли в официальных встречах друг с другом.

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Во время матча нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга получил серьезную травму. Футболист потерял сознание на 70-й минуте после столкновения с вратарем соперника Ангусом Ганном. Варга упал на газон, после чего товарищи по команде закрыли его от зрителей. Футболиста унесли с поля на носилках с кислородной маской на лице.

В настоящий момент Варга находится в клинике. У нападающего диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что спортсмен до сих пор находится без сознания.

Футболиста Даку дисквалифицировали за выкрики

Нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку отстранили на два матча чемпионата Европы. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что причиной стали оскорбительные выкрики футболиста в адрес сербов. Форварда признали виновным в скандировании кричалок после матча группового этапа турнира против национальной команды Хорватии. Таким образом, Даку пропустит матч Албании против сборной Испании и встречу 1/8 финала, если албанцы выйдут в плей-офф турнира.

При этом сам Даку принес извинения за националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии. «И я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, чьи чувства были задеты», — заявил он. Его отец также посчитал наказание чрезмерным.

Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами Отец футболиста Фехми Даку

На матчах Евро усилили меры безопасности

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что на стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить неприятные инциденты. Отмечается, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения и влечет за собой выдворение со стадиона, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление в полицию.

Причиной стало то, что в матче группового этапа чемпионата Европы между сборными Турции и Португалии болельщики выбежали на поле. После окончания встречи игроки сборной Португалии шли к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку, в этот момент на поле выбежали несколько посторонних, которых задерживали стюарды. Один из сотрудников службы безопасности поскользнулся и сбил с ног футболиста, португальца Гонсало Рамуша.