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16:08, 25 июня 2024Спорт

Третьяк оценил вклад российских игроков в победу «Флориды» в Кубке Стэнли

Третьяк отметил заслугу Бобровского в победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вклад представителей страны в победу «Флорида Пантерс» в Кубке Стэнли. Его слова приводит сайт организации.

По его словам, наибольшая заслуга в успехе команды принадлежит голкиперу Сергею Бобровскому, который здорово сыграл в финальной серии. «Один Конор Макдэвид может в любой момент обыграть двоих-троих и выдать пас на пустой угол. И все это мощнейшее нападение наш вратарь останавливал чуть ли не в одиночку», — отметил Третьяк.

Глава ФХР добавил, что не стоит забывать о других россиянах, играющих за «Флориду». «Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов — тоже замечательные мастера, подлинные лидеры, и их вклад в общую победу также велик», — заявил Третьяк.

В седьмой встрече финала Кубка Стэнли, которая прошла в ночь на вторник, 25 июня, американская команда одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 2:1. «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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      Алексей Гусев
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