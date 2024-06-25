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04:31, 25 июня 2024Наука и техника

В Париже представили Serval с антидроновой башней

KNDS представила бронеавтомобиль Serval c антидроновой башней ARX-30

Фото: Ministère des Armées / Wikimedia

Франко-германский консорциум KNDS представил новую модификацию бронеавтомобиля Serval на выставке Eurosatory 2024, которая проходила в Париже. Машина получила антидроновую башню ARX-30, пишет Army Recognition.

Версия Serval LAD получила модуль с наземной модификацией пушки Giat AM-30781 калибра 30 миллиметров, устанавливаемой на вертолеты Eurocopter Tiger. Отмечается, что боевое отделение, которое можно устанавливать на легкие бронеавтомобили, танки и роботы, позволяет эффективно поражать легкую бронетехнику и низколетящие воздушные цели. Модуль может работать с радаром для обнаружения мини-дронов.

Бронеавтомобиль VBMR-L Serval предназначен для ведения разведки. Машину разработали в качестве дополнения к трехосным машинам VBMR Griffon. Serval, который в зависимости от модификации весит 15-17 тонн, получил двигатель мощностью 375 лошадиных сил. Бронеавтомобиль обеспечивает защиту от мин и огня стрелкового оружия.

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      Даниил Иринин
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