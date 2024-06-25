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15:56, 25 июня 2024Россия

В российском регионе сбили воздушный шар ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении воздушного шара ВСУ в Ростовской области

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую территорию при помощи малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации (РФ).

Как уточнили в ведомстве, около 14:45 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили объект над Ростовской областью. Район уничтожения воздушного шара и информацию о последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 25 июня ВСУ попытались атаковать два российских региона про помощи 30 беспилотников. Один дрон уничтожили над Воронежской областью, еще 29 — над Белгородской.

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В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород и Белгородский район пострадала женщина — у нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Кроме того, шесть дронов ударили по городу Строитель, там ранения получили два местных жителя. Помимо этого, во вторник утром стало известно, что во время обхода обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Находившуюся внутри пожилую женщину спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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