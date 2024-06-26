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15:33, 26 июня 2024Спорт

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Промеса в команде

Малышев заявил, что «Спартак» не продлит контракт с Промесом автоматически
Олег Малышев

Олег Малышев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем нидерландского легионера Квинси Промеса в столичной команде. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что действующий контракт голландца истекает через пять дней и он не будет продлен автоматически. «Готов ли клуб продлить контракт? Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше», — завил Малышев.

24 июня стало известно, что Промес в ближайшее время с большой долей вероятности вернется в Россию из ОАЭ. Уточнялось, что вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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