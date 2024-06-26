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18:42, 26 июня 2024Интернет и СМИ

В Германии осудили ответ Москвы на блокировки российских СМИ

МИД Германии осудил ограничение доступа к 81 европейскому медиа в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

МИД Германии выступил с критикой ответных мер России в отношении европейских СМИ, которые Москва приняла после блокировки российских изданий в Европе. Свои позицию ведомство обозначило на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы решительно осуждаем ограничение доступа к 81 европейским медиа. Подобные действия являются неоправданными», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) не смог выступить с осуждением России за ее ответные действия по отношению к СМИ Европы. Причиной стал отказ одной из стран присоединиться к заявлению ЕС. Позднее выяснилось, что этой страной оказалась Венгрия.

25 июня МИД России заявил, что в стране ограничат доступ к 81 СМИ и медиаоператору Евросоюза. Так Москва отреагировала на блокировку российских СМИ в Европе.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза анонсировал блокировку трех российских СМИ в Европе с 25 июня. Ограничения коснулись изданий РИА Новости, «Российская газета» и «Известия».

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