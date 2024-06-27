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16:38, 27 июня 2024Наука и техника

Адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы

Адмирал Пепеляев призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ России

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Военно-морскому флоту (ВМФ) России нужны многофункциональные эсминцы. К строительству кораблей этого класса призвал вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев, передает РИА Новости.

Вице-адмирал отметил, что концепция насыщения корабельного состава ВМФ России многофункциональными эсминцами остается актуальной.

«Нашему ВМФ нужно делать корабль, воплощающий в себе функции противолодочного, противовоздушного многофункционального фрегата, который решает в том числе крейсерские задачи. Он необходим нашему флоту, но время еще очевидно не пришло — это хлопотно, это дорого», — сказал Пепеляев. Он добавил, что водоизмещение такого корабля должно составлять около 10-12 тысяч тонн.

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Ранее в июне президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году судостроители планируют передать Минобороны более 40 кораблей.

В том же месяце гендиректор корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что командование ВМФ России требует от судостроителей обеспечить серийное производство кораблей, характеристики которых подтвердились эксплуатацией.

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