Бюджет Молдавии профинансируют кредитом МВФ

Молдавия внесет в бюджет $160 млн, занятые под обязательство провести реформы

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о привлечении кредита Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в размере 160 миллионов долларов, со ссылкой на информацию законодательного органа сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что указанные средства направят на финансирование нужд госбюджета, а условием получения кредита сроком на 20 лет станет осуществление Молдавией 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата.

Власти страны собираются вступать в Евросоюз, и президент Майя Санду уже подписала указ о начале переговоров по присоединению. Как писал «Интерфакс», на межправительственной конференции в Люксембурге, посвященной этому вопросу, 25 июня были представлены рамочные условия предстоящих дискуссий.

Ранее ЕС и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое, по словам верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, «повысит устойчивость этой страны». В самом государстве заявили о выполнении всех рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.