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16:55, 27 июня 2024Силовые структуры

Бывшего министра обороны ДНР этапируют в колонию. Игорь Стрелков осужден на четыре года

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапируют в колонию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания. Его задержали в июле 2023 года.

«Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа», — рассказал его адвокат Гаджи Алиев.

Супруга бывшего министра Мирослава Регинская уточнила, что информации о том, в какую колонию он был направлен, нет.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стрелкова осудили за призывы к экстремистской деятельности

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы. Экс-министра обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста в Telegram.

Обвинение утверждает, что в мае 2022 года Стрелков прочитал на странице некоего Михайлова пост о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Экс-министр распространил данную информацию.

Заявление на экс-министра написал врач ЧВК «Вагнер», бывший депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. По его словам, он считает Стрелкова «военной Блиновской», поскольку тот якобы собирает большие донаты «на помощь нашим ребятам», а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, по словам Петровского, стали оскорбительные высказывания Стрелкова о президенте России Владимире Путине.

Адвокат Александр Молохов, в свою очередь, заявил в суде, что Стрелков признал публикацию двух постов в Telegram: он высказал свою точку зрения о проблематике, связанной с Крымом, а также о довольствии военнослужащим.

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Стрелков не признал вину

В ходе первого заседания суда по существу его уголовного дела Стрелков не признал вину.

«С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал», — сказал Алиев, добавив, что заседания проходили в закрытом режиме.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Молохов, в свою очередь, подчеркнул, что Стрелков не имел никакого преступного умысла, направленного на побуждение людей к экстремизму. «При размещении своей публикации он руководствовался мотивами скорейшего побуждения органов военной власти и властей ДНР к решению проблемы с выплатами и привлечения внимания правоохранительных органов к упомянутому им инциденту», — подчеркнул он.

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.

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      Варвара Кошечкина
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