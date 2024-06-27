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17:17, 27 июня 2024Спорт

Глушаков нашел новый клуб

Денис Глушаков подписал контракт с «Химками»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков нашел новый клуб. Об этом сообщается на сайте «Химок», которые подписали контракт с игроком.

О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. «С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

20 мая Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту». Он выступал за команду с февраля этого года.

Глушаков играл за «Химки» с 2020 по 2022 год. В минувшем сезоне подмосковный клуб взял золотые медали в Первом дивизионе и завоевал путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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      Алексей Гусев
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