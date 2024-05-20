Глушаков ушел из армянского клуба

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту»

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из "Урарту". У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет», — заявил футболист. 37-летний Глушаков отметил, что здоровье позволяет ему продолжать играть и он готов «любую дырку на поле закрыть».

Глушаков перешел в «Урарту» в феврале 2024-го. Подробности соглашения не разглашались. Всего за команду он провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».