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11:29, 20 мая 2024Спорт

Глушаков ушел из армянского клуба

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту»
Денис Глушаков

Денис Глушаков. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из "Урарту". У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет», — заявил футболист. 37-летний Глушаков отметил, что здоровье позволяет ему продолжать играть и он готов «любую дырку на поле закрыть».

Глушаков перешел в «Урарту» в феврале 2024-го. Подробности соглашения не разглашались. Всего за команду он провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».

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