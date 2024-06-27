Медведев высказался о выдаче ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат нормам права

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу противоречит нормам международного права. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишет РИА Новости.

Политик заявил, что нужно правильно применять уже существующие правовые нормы, а не создавать новые. «Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова. Представитель Кремля напомнил, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

О том, что досудебная палата МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова, стало известно 25 июня. В отчете палаты говорится, что секретарь Совбеза и начальник Генштаба России должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности».

В марте 2023 года МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив, что это решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.