Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 25 июня 2024Мир

МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова на фоне СВО на Украине

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на «арест» бывшего министра обороны России, ныне секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. В Москве данное решение назвали ничтожным.

Комментируя решение МУС о выдаче ордера на арест Шойгу, в аппарате российского Совбеза отметили, что данный шаг является элементом гибридной войны Запада.

Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны

Совет безопасности России

В Совбезе подчеркнули, что данное решение ничтожно.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Шойгу и Герасимова обвинили в преступлениях против человечности

В отчете Палаты досудебного производства МУС подчеркивается, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за удары по объектам гражданской инфраструктуры, преступления против человечности, совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года как минимум по 9 марта 2023 года.

За это время российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в нескольких населенных пунктах Украины

Досудебная палата Международного уголовного суда

Россия не признает юрисдикцию МУС, как и другие страны, в числе которых Белоруссия, Египет, Индия, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году

17 марта 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что решения в Гааге не имеют значения для Москвы, так как она их не признает. Дипломат подчеркнула, что «"рецепты" на арест, исходящие из Международного суда», будут для России ничтожными с юридической точки зрения.

Говоря о решении МУС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об этом «трудно даже помыслить». Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав. «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме:
Что такое Международный уголовный суд? Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
Что такое Международный уголовный суд?Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
21 мая 2024
«Он должен уйти» МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
«Он должен уйти»МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
21 мая 2024

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование носит незаконный характер, указав на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Замедленный бой оленей попал на видео

      Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

      В российском регионе сбили воздушный шар ВСУ

      В России сжегший заживо задержанного экс-глава угрозыска ушел из колонии на СВО

      В США назвали разговоры о снижении ставки преждевременными

      Tesla назвала стоимость своих роботов-гуманоидов

      Домохозяйкам назвали домашнее средство для чистки окон

      Премьер Эстонии станет главой евродипломатии

      Противопожарная система сгоревшего во Фрязино здания устарела и работала частично

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше