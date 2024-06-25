МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова на фоне СВО на Украине

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на «арест» бывшего министра обороны России, ныне секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. В Москве данное решение назвали ничтожным.

Комментируя решение МУС о выдаче ордера на арест Шойгу, в аппарате российского Совбеза отметили, что данный шаг является элементом гибридной войны Запада.

Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны Совет безопасности России

В Совбезе подчеркнули, что данное решение ничтожно.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Шойгу и Герасимова обвинили в преступлениях против человечности

В отчете Палаты досудебного производства МУС подчеркивается, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за удары по объектам гражданской инфраструктуры, преступления против человечности, совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года как минимум по 9 марта 2023 года.

За это время российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в нескольких населенных пунктах Украины Досудебная палата Международного уголовного суда

Россия не признает юрисдикцию МУС, как и другие страны, в числе которых Белоруссия, Египет, Индия, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году

17 марта 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что решения в Гааге не имеют значения для Москвы, так как она их не признает. Дипломат подчеркнула, что «"рецепты" на арест, исходящие из Международного суда», будут для России ничтожными с юридической точки зрения.

Говоря о решении МУС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об этом «трудно даже помыслить». Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав. «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование носит незаконный характер, указав на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.