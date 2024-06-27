Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парагвай
29 июня
04:00 (Мск)
Бразилия
Кубок Америки — 2024|Группа D. 2-й тур
Аргентина
30 июня
03:00 (Мск)
Перу
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Канада
30 июня
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Англия
30 июня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
Испания
30 июня
22:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
14:41, 27 июня 2024Спорт

На Украине рассказали о серьезном конфликте внутри футбольной сборной

Журналист Бурбас заявил о конфликте между Ребровым и Зинченко в сборной Украины
Александр Зинченко

Александр Зинченко. Фото: Andreea Alexandru / АР

Украинский спортивный журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале рассказал о серьезном конфликте внутри сборной между главным тренером Сергеем Ребровым и полузащитником Александром Зинченко.

Журналист заявил, что информацию подтвердили ему игроки команды, поэтому он за нее гарантированно отвечает. «Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов», — рассказал он. Бурбас добавил, что в итоге футболист и тренер пришли к общему знаменателю.

26 июня сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Бельгии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года со счетом 0:0. Команда заняла последнее место в группе Е, набрав четыре очка, и вылетела с Евро-2024.

Зинченко начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

Ребров завершил профессиональную карьеру в 2009 году, его последним клубом стал казанский «Рубин». Тренер возглавил сборную Украины в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»

      Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

      Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

      НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

      В российском регионе неизвестные подожгли два релейных шкафа

      В Москве простились с комментатором Дмитриевой

      В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

      Пресс-секретарь Сальдо рассказал о замалчивании Киевом вспышки холеры в Херсоне

      Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

      Момент извержения вулкана на российском курорте попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше