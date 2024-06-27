На Украине рассказали о серьезном конфликте внутри футбольной сборной

Журналист Бурбас заявил о конфликте между Ребровым и Зинченко в сборной Украины

Украинский спортивный журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале рассказал о серьезном конфликте внутри сборной между главным тренером Сергеем Ребровым и полузащитником Александром Зинченко.

Журналист заявил, что информацию подтвердили ему игроки команды, поэтому он за нее гарантированно отвечает. «Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов», — рассказал он. Бурбас добавил, что в итоге футболист и тренер пришли к общему знаменателю.

26 июня сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Бельгии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года со счетом 0:0. Команда заняла последнее место в группе Е, набрав четыре очка, и вылетела с Евро-2024.

Зинченко начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

Ребров завершил профессиональную карьеру в 2009 году, его последним клубом стал казанский «Рубин». Тренер возглавил сборную Украины в 2023 году.