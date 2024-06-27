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16:28, 27 июня 2024Спорт

Названа потраченная на проведение Игр БРИКС сумма

В Татарстане заявили, что на Игры БРИКС-2024 потратили 1,2 миллиарда рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал сумму, потраченную на проведение Игр БРИКС 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Леонов заявил, что всего было потрачено 1,2 миллиарда рублей. «Мы считаем, что уместились в неплохую цифру. Потому что проект новый, нам сильно помогли наши партнеры», — отметил он, уточнив, что в сумму не вошли расходы на ремонт объектов спортивной инфраструктуры и улично-дорожных сетей.

21 июня стало известно, что Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, которые проходили в Казани. Спортсмены российской сборной выиграли 177 золотых медалей и тем самым гарантировали себе первое место в общем зачете. На второй строчке расположилась Белоруссия, а на третьей — Китай.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня. Всего на соревнованиях разыгрывались 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвовали около 4,5 тысячи атлетов из более чем 90 стран.

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      Анастасия Борисова
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