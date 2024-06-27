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Получившую нейтральный статус спортсменку обвинили в нарушении законов России

Тренер Макушин обвинил нейтральную пятиборку Баташову в нарушении законов России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренер сборной России Андрей Макушин обвинил пятиборку Ульяну Баташову, получившую нейтральный статус, в нарушении законов России. Его слова приводит Sports.ru.

Макушин заявил, что Баташова, являясь прапорщиком Росгвардии, подписала документ от международной федерации с осуждением СВО на Украине. Он подчеркнул, что спортсменка рискует быть привлеченной к административной или даже уголовной ответственности.

Ранее 23 апреля Баташова заявила, что решила участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Париже, поэтому подала бумаги на оформление нейтрального статуса. Она рассказала, что после этого Федерация современного пятиборья России уволила ее из сборной.

Позднее Макушин объяснил, почему Баташову лишили зарплаты после получения нейтрального статуса. Он заявил, что спортсменка лишилась ставки в сборной России, так как не показывала высоких результатов.

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      Анастасия Борисова
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