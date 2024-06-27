В Минфине оценили санкции США против Мосбиржи

Замглавы Минфина Чебесков: санкции США усложнят внешнее взаимодействие России

Новые антироссийские санкции США против Мосбиржи и ее дочерних организаций, включая Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), усложнят взаимодействие РФ с внешними партнерами, однако на внутреннем рынке ситуация останется стабильной. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

Замглавы ведомства назвал усиление санкционного давления США на Россию «плохой политикой». Однако у руководства ведомства был план, как противостоять введенным ограничениям. К настоящему времени, как заверил Чебесков, можно утверждать, что он сработал. «Катастрофы не произошло», — резюмировал он.

Новые санкции США, как подчеркнул замглавы ведомства, не приведут к ухудшению ситуации на российском рынке. «Это (санкции против Мосбиржи и ее дочерних структур — прим. «Ленты.ру») осложняет взаимодействие с нашими внешними партнерами, но внутри страны все работает хорошо», — заключил Чебесков.

Ограничения против Мосбиржи, НКЦ и НРД власти США ввели 12 июня. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро.

Позже в Центробанке (ЦБ) заявили о приостановке операций с гонконгским долларом в целях снижения потенциальных рисков и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

В регуляторе также отметили, что все сделки с валютами США и ЕС будут проводиться в России на внебиржевом рынке. Для определения курса доллара и евро будут использоваться данные банковской отчетности о проведенных операциях, а также сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.