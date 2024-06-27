В США рассказали о противодействии украинским БЭК

Эксперт Альтман: ВСУ будет сложнее поразить российские корабли БЭК

Вооруженные силы России научились противодействовать украинским безэкипажным катерам (БЭК), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атаки на российские корабли. Об этом со ссылкой на американского военного обозревателя Говарда Альтмана сообщает РИА Новости.

Специалист заметил, что Россия перебазировала свои корабли из Черного моря в Азовское, куда сложнее добраться украинским БЭК. «Морским дронам, которые Киев успешно использует в Черном море, будет очень нелегко получить доступ к Азовскому морю. Им придется пройти под Керченским мостом, который сейчас хорошо защищен от таких проникновений», — считает эксперт.

По его словам, регион защищен надежной противовоздушной обороной, а корабли с «Калибрами» действуют в 240 километрах от линии фронта.

Ранее Telegram-канал «Война История Оружие» заметил, что российские вертолеты уничтожают украинские БЭК при помощи спаренных пушек ГШ-23.

Также в июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может стать убийцей морских дронов.