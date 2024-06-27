Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:49, 27 июня 2024Культура

В Spotify исчезли страницы Лепса и SHAMAN

РБК: из Spotify пропали страницы Лепса, Гагариной, Газманова и SHAMAN

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Страницы шести российских исполнителей исчезли из стримингового музыкального сервиса Spotify, сообщает РБК.

По данным издания, это коснулось певиц Полины Гагариной и Юлии Чичериной, а также Григория Лепса, Олега Газманова, SHAMAN (Ярослава Дронова) и группы «Любэ».

Ранее ЕС ввел персональные санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина. Всего под ограничения попали 116 физических лиц и организаций.

Spotify ушел из России в декабре 2023 года спустя девять лет после создания юридического лица.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе рассказали о путях подрыва российского ВПК

      Назван новый глава Евросовета

      Опасного преступника отпустили из тюрьмы из-за опечатки в документах

      Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет

      В МАГАТЭ высказались о последствиях удара по посту радиационного контроля ЗАЭС

      Названо препятствие для автопилота Tesla в Китае

      У бывшего координатора программы Зеленского провели обыск

      Бывший тренер сборной Украины объяснил вылет команды с Евро-2024

      В Spotify исчезли страницы Лепса и SHAMAN

      Посол заявил о попытке США спровоцировать разлад между россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше