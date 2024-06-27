В Spotify исчезли страницы Лепса и SHAMAN

РБК: из Spotify пропали страницы Лепса, Гагариной, Газманова и SHAMAN

Страницы шести российских исполнителей исчезли из стримингового музыкального сервиса Spotify, сообщает РБК.

По данным издания, это коснулось певиц Полины Гагариной и Юлии Чичериной, а также Григория Лепса, Олега Газманова, SHAMAN (Ярослава Дронова) и группы «Любэ».

Ранее ЕС ввел персональные санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина. Всего под ограничения попали 116 физических лиц и организаций.

Spotify ушел из России в декабре 2023 года спустя девять лет после создания юридического лица.