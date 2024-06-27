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20:04, 27 июня 2024Спорт

В США дисквалифицировали 72-летнего легкоатлета за допинг

В США дисквалифицировали 72-летнего легкоатлета Роберта Куоллса за допинг

Фото: master1305 / Freepik

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало 72-летнего легкоатлета Роберта Куоллса за применение допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение составит три года. Спортсмен сдал положительный тест в феврале, в пробе обнаружили три запрещенных вещества. Это амфетамин, 19-норандостерон, а также следы анаболических стероидов.

Ветеран выступал на чемпионате США по легкой атлетике на дистанции 5 километров, тест у него взяли во время турнира. Куоллс признал вину в применении допинга.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) упрекнуло USADA за количество тестируемых спортсменов в США. В организации подчеркнули, что в 2023 году USADA взяла 7773 пробы у 3011 спортсменов. «Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной», — заявили в WADA.

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      Алексей Гусев
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