В США захотели нарастить выпуск новых бронемашин AMPV

Breaking Defense: США захотели выпускать 220 бронемашин AMPV в год

Компания BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), которые разработали в качестве замены бронетранспортеров M113, на заводе в США. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что в марте BAE Systems приступила к реализации плана по наращиванию темпов производства AMPV до 195-197 машин в год. Изначально планировали выпускать 130 машин в год.

Директор программы AMPV Билл Шихи сообщил, что в будущем компания хочет производить 220 бронемашин на заводе в штате Пенсильвания. По его словам, это позволит выполнить текущие обязательства перед армией и обеспечить потенциальные заказы.

Директор по развитию международного бизнеса в Европе Пол Жуковски отметил, что BAE Systems ведет переговоры с Румынией о возможных поставках AMPV. Также он предположил, что AMPV «хорошо подойдут» для поддержки купленных Польшей танков Abrams. «В то время как Польша и Румыния, очевидно, являются лидерами в этой части дискуссии с нами, я думаю, что любой, у кого есть M113, должен говорить о появлении AMPV», — сказал Жуковски.

В конце мая стало известно, что медики боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США получили машины на базе AMPV. Внутренний объем новой бронетехники на 78 процентов больше, чем у M113.