Врач назвала неочевидный способ борьбы со стрессом

Врач-геронтолог Светлана Трофимова заявила, что уборка помогает бороться со стрессом. Неочевидный способ избавиться от эмоционального дискомфорта она назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Были исследования, которые доказывали, что даже обычная уборка по дому, мытье посуды способствуют переключению человека с одной негативной темы на нейтральную или даже позитивную», — рассказала специалистка.

Для избавления от стресса она также порекомендовала гулять, общаться с близкими, слушать спокойную музыку и больше улыбаться.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила, что длительные стрессы повышают риск развития рака. Ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус объяснил это тем, что хронический стресс подавляет иммунную защиту.

Перед этим Малышева и Продеус назвали неожиданную пользу лени. Специалисты заявили, что лень является защитной реакцией организма на стрессовые ситуации и помогает снизить риски гипертонии, тромбоза, инсульта и инфаркта.