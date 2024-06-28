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23:47, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Бывшую ведущую «России-1» и солиста группы «Тараканы» признали иноагентами. Почему Минюст внес их в реестр?

Экс-ведущую «России-1» Курбангалееву и музыканта Спирина признали иноагентами

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Министерство юстиции России в пятницу, 28 июня, признало иностранными агентами бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина.

Как заявили в министерстве, проживающая за пределами России и работающая ведущей на предоставленной иноагентом площадке, Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации

Минюст России
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Также иноагентами признали солиста группы «Тараканы» и еще четырех человек

Согласно сообщению ведомства, проживающий за границей солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил.

Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов

Минюст России

Кроме того, в реестр иноагентов Минюста включены активисты Дарья Хейникен и Александр Шуршев, экс-член СПЧ, конституционный юрист и ученый Илья Шаблинский и политолог и журналист Константин Пахалюк.

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Ранее экс-ведущую «Вестей» объявили в розыск

20 июня МВД России объявило в розыск экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву по уголовной статье.

Уточнялось, что она проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

26 июня Следственный комитет (СК) России требовал заочного ареста журналистки.

В тот же день Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву на два месяца. Кроме публичного оправдания терроризма она обвиняется по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Она объявлена в международный розыск.

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      Марина Совина
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