У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

Аристов: приставы передали МО РФ более 190 тысяч единиц изъятой техники

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. Об этом сообщил директор ФССП, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

С января 2023 года органами ФССП передано 190,6 тысячи единиц разного имущества — строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция, автотранспортные средства, лодки и другое.

Закон предусматривает конфискацию имущества в пользу Минобороны

Аристов отметил, что все это было конфисковано по решению судов за различные преступления, например, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках представленных полномочий и в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 сентября 2023 года территориальными органами ФССП России организовано оперативное взаимодействие с подразделениями Минобороны России по передаче конфискованного имущества Дмитрий Аристов директор ФССП

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Конфискация автомобилей была введена в КоАП в 2022 году. Верховный суд счел обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду, за отказ автовладельца пройти освидетельствование на состояние опьянения, превышение скорости свыше 60 километров в час, а также выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления.

Минобороны уже передавали изъятые автомобили россиян на нужды СВО

В апреле ФССП сообщила, что в Пермском крае судебные приставы передали три автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим». Один из автомобилей конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении.

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Ранее его уже лишали водительских прав за пьяную езду. Мужчину признали виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и назначили 160 часов обязательных работ, а его его машину передали представителям Минобороны.

В конце мая россиян призвали сдавать личное оружие для нужд специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступил Глава Коми Владимир Уйба. По его мнению, личное оружие гражданских лиц поможет российским военным отражать атаки беспилотников, направляемых со стороны Украины.