В Казахстане оценили недовольство тренера сборной Черчесова вопросом на казахском языке

В Казахстане отвергли возможность развития конфликта вокруг тренера Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов оценил недовольство тренера сборной страны Станислава Черчесова вопросом на казахском языке на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Барменкулов отверг возможность развития конфликтной ситуации вокруг Черчесова. «Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил он.

Ранее Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке на пресс-конференции. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — удивился Черчесов. Для ответа на вопрос он воспользовался переводом Барменкулова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня. Тренер рассказал, что национальная команда подходит под его концепцию.