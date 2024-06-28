Антуан Гризманн недоволен работой главного тренера сборной Франции Дидье Дешама

В сборной Франции случился конфликт перед плей-офф Евро-2024. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Один из самых звездных игроков французской национальной команды, Антуан Гризманн, недоволен методами работы главного тренера Дидье Дешама. Футболист высказал свои претензии после третьего матча группового этапа Евро против сборной Польши, в котором он остался в запасе.

По данным источника, между Гризманном и Дешамом возникла существенная напряженность, которая влияет на атмосферу в команде. Тренер больше не рассматривает полузащитника как безальтернативного игрока национальной сборной.

Сборная Франции прошла в 1/8 финала чемпионата Европы только со второго места в группе, пропустив вперед австрийцев. Французы на предварительном этапе дважды сыграли вничью, с Нидерландами и Польшей, и победили сборную Австрии. В первом раунде плей-офф команда Дешама встретится с Бельгией.

