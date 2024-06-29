Кушанашвили впервые вышел на связь после госпитализации

Опубликовано первое сообщение ведущего Отара Кушанашвили после госпитализации

Друг известного российского телеведущего Отара Кушанашвили Владимир Полупанов опубликовал его первое сообщение после госпитализации в социальной сети «ВКонтакте».

Телеведущий отметил, что в данный момент он проживает «самый уникальный опыт постижения человеком своей сути» и своего места в мире. По словам журналиста, он провел четыре недели в «тяжелейшей реанимации» и успешно справился с раком. Полупанов пояснил, что его друг склонен преувеличивать цифры, и госпитализировали его 20 июня.

«Я очень, очень устаю, но я очень, очень горд собой. Мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», — заключил Кушанашвили.

20 июня стало известно, что ведущего экстренно прооперировали. Известно, что за несколько дней до госпитализации Кушанашвили пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. Позднее Владимир Полупанов заявил, что у его друга обнаружили рак.

Днем ранее племянница журналиста рассказала об улучшении его состояния. За несколько часов до этого Telegram-канал Mash рассказал, что у Кушанашвили развился перитонит. По данным источника, из-за непроходимости кишечника ему вырезали половину желудка, при этом он постепенно приходит в себя и общается с родственниками взглядом.