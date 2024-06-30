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13:05, 30 июня 2024Мир

Немецкий политик заявил об отказе США от помощи Украине после переизбрания Трампа

Генсек СвДП: США прекратят поддержку Украины в случае переизбрания Трампа
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил, что США могут прекратить поддержку Украины в военном конфликте с Россией, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью N-TV.

Генсек отметил, что это будет иметь «драматические последствия». «Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело"», — добавил немецкий политик.

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Джир-Сарай предположил, что Вашингтон перестанет обеспечивать безопасность европейских стран финансово и сконцентрируется на отношениях с Китаем.

Ранее сообщалось, что в США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена о конфликте на Украине. Действующий американский лидер Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений в отношении внешней политики США — в частности, по украинскому и ближневосточному конфликтам.

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      Юлия Юткина
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