Немецкий политик заявил об отказе США от помощи Украине после переизбрания Трампа

Генсек СвДП: США прекратят поддержку Украины в случае переизбрания Трампа

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил, что США могут прекратить поддержку Украины в военном конфликте с Россией, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью N-TV.

Генсек отметил, что это будет иметь «драматические последствия». «Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело"», — добавил немецкий политик.

Джир-Сарай предположил, что Вашингтон перестанет обеспечивать безопасность европейских стран финансово и сконцентрируется на отношениях с Китаем.

Ранее сообщалось, что в США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена о конфликте на Украине. Действующий американский лидер Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений в отношении внешней политики США — в частности, по украинскому и ближневосточному конфликтам.