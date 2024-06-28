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11:07, 28 июня 2024Интернет и СМИ

В США забили тревогу после заявлений Трампа и Байдена о конфликте на Украине

RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Действующий американский лидер Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений в отношении внешней политики США, в частности по украинскому и ближневосточному конфликтам. Забила тревогу после выступления политиков обозреватель Келли Бокар Влахос в статье для издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в Вашингтоне.

«Президент Байден и бывший президент Трамп муссировали, смешивали и разглагольствовали на тему Украины и Израиля в течение 11 минут дискуссий по внешней политике, возвращаясь к самой сути этих проблем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене», — высказалась о дебатах кандидатов в президенты Влахос.

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Обозреватель назвала выступления Байдена и Трампа полным разочарованием, поскольку ни один из кандидатов на пост президента так и не предложил конкретных мер Соединенным Штатам в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По мнению Влахос, слова Трампа о его намерении прекратить конфликт на Украине не что иное, как необоснованное хвастовство, а идеи Байдена были полностью оторваны от реальности.

Байден и Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала предвыборных дебатов. В частности, действующий глава США назвал бывшего президента сосунком и лузером. В ответ Трамп заметил, что за такие слова следует извиниться, но Байден этого не сделал.

Дебаты Байдена и Трампа проходили в Атланте (штат Джорджия). Организатором мероприятия выступал телеканал CNN. Дебаты кандидатов в президенты США впервые проходят без зрителей. Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября 2024 года.

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      Олег Давыдов
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