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14:26, 30 июня 2024Спорт

Российская футболистка покинула «Челси»

Контракт россиянки Абдуллиной с «Челси» истек, она ушла из лондонского клуба
Алсу Абдуллина

Алсу Абдуллина. Фото: Andrew Boyers / Reuters

Российская футболистка Алсу Абдуллина покинула лондонский «Челси». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«Абдуллина покинула клуб по истечении срока контракта. Все в "Челси" хотят поблагодарить Алсу за ее вклад во время пребывания в клубе и пожелать ей всевозможных успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

Ранее Абдуллина оценила влияние международной ситуации на карьеру. Спортсменка рассказала, что происходящее в мире не сказалось на ее работе, но затруднило некоторые процессы. «Очень тяжело стало добираться до России. Добираюсь через Турцию. Иногда бывали моменты, когда мне нужно было сделать паспорт за один день — полетела в Турцию и обратно сразу же. Это довольно непросто», — поделилась футболистка.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Вместе с клубом она дважды стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка страны. В сезоне-2023/2024 россиянка на правах аренды играла в «Париже», с которым завоевала бронзу чемпионата Франции. За сборную России Абдуллина сыграла 45 матчей.

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      Илья Костин
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