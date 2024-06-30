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13:39, 30 июня 2024Россия

Российские войска поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ

ВС России поразили железнодорожный эшелон с оружием ВСУ во время разгрузки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска поразили железнодорожный эшелон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время разгрузки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск был поражен эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что на подконтрольной ВСУ части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где Украина держала склад с боекомплектом и военную технику. Также сообщается о взрыве в Матвеевке Запорожской области, где хранится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.

Между тем, по данным агентства Reuters, администрация США намерена в понедельник, 1 июля, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 150 миллионов долларов. В пакет, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK.

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      Алина Гончарова
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