Российские войска поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ

ВС России поразили железнодорожный эшелон с оружием ВСУ во время разгрузки

Российские войска поразили железнодорожный эшелон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время разгрузки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск был поражен эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что на подконтрольной ВСУ части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где Украина держала склад с боекомплектом и военную технику. Также сообщается о взрыве в Матвеевке Запорожской области, где хранится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.

Между тем, по данным агентства Reuters, администрация США намерена в понедельник, 1 июля, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 150 миллионов долларов. В пакет, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK.