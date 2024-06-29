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00:41, 29 июня 2024Мир

США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Reuters: США 1 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Администрация США намерена в понедельник, 1 июля, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 150 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в пакет, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK. Эти и другие вооружения передадут Киеву со складов Пентагона.

Ранее сообщалось, что США 25 июня объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов, в него войдут «критически необходимые боеприпасы», включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

28 июня сообщалось, что Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на сумму 159 миллионов евро. Точное содержание, способы и сроки доставки помощи не разглашаются. Общая стоимость всех пакетов оборонных материалов составляет более 2,2 миллиарда евро.

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      Марина Совина
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