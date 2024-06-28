Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи на сотни миллионов евро

Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на 159 миллионов евро

Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на сумму 159 миллионов евро. Об этом стало известно из заявления финского министерства обороны, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Финляндия намерена поддерживать Украину в ее борьбе (...) Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на свое существование. Мы, финны, из собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос», — заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

Из соображений безопасности точное содержание, способы и сроки доставки помощи не разглашаются. В ведомстве отметили, что общая стоимость всех пакетов оборонных материалов составляет более 2,2 миллиарда евро.

Кроме того, Хельсинки также вступили в бронетанковую коалицию, возглавляемую Польшей, Германией и Италией, и в коалицию по информационным технологиям под управлением Эстонии и Люксембурга для оказания долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Хяккянен признал, что Финляндия ведет подготовку солдат ВСУ, в том числе и на своей территории. По его словам, это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием.