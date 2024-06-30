СК возбудил дело против дальнобойщика, который нашел на свалке помощь для бойцов СВО. В чем его обвиняют?

СК возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на помойке гумпомощь для СВО

Следственный комитет (СК) России возбудил дело в отношении дальнобойщика и волонтера, который нашел на свалке в Амвросиевке гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО). Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

Полгода назад Александр Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Мужчина снял на видео самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для военных, закатанные в землю бульдозером. Что-то из того, что удалось спасти, — жесткие и ленточные носилки, медикаменты, халаты, жгуты — дальнобойщик передал бойцам в госпитали. С тех пор, как пишет портал 161.ru, у него постоянно проводят обыски и вызывают на допросы.

По словам Закутнего, ему вменяют статью 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).

В сейфе моем нашли пачку охотничьих патронов, которую я просто забыл выбросить. (...) В уголовном деле написано, якобы следователю поступила достоверная информация, что Александр Закутний может содержать и хранить дома наркотические средства и боеприпасы, привезенные из ДНР и ЛНР Александр Закутний дальнобойщик, нашедший на свалке гумпомощь

У Александра дома хранилась пачка охотничьих патронов

Он рассказал, что силовики не раз допрашивали его и жителей Амвросиевки, которые указали волонтеру на находку. Закутнего вызывали в СК, прокуратуру, ФСБ. В начале июня в доме у Александра и его жены Светланы, которая также является волонтером, дважды провели обыски.

Фото: РИА Новости

«Искали долго, но ничего не нашли. Я добровольно сам вынес из сарая старый сейф, в котором у меня лежала пачка охотничьих патронов. Это все, что могло быть у меня дома», — поделился Закутний. По его словам, потом приехала уже вторая группа с начальником, они снова провели обыск.

В справке дознания указано, что Закутний сам вынес 18 гильз патронов калибра 7,62 миллиметра, которые признали вещественными доказательствами.

Лицензия на патроны была просрочена

Как рассказал Александр, у него были ружье и карабин. В 2018 году он продал карабин, но пачка патронов осталась в сейфе. Также у него имелись гладкоствольное ружье, патроны, все с лицензией. Ружье изъяли, а те патроны, что волонтер сам отдал, были с просроченной лицензией.

Они сделали экспертизу, мол, да, охотничьи, купленные в магазине по лицензии — все официально. А так как у меня лицензия просрочена, то я их должен был утилизировать. А я забыл. Теперь завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов Александр Закутний дальнобойщик, нашедший на свалке гумпомощь

Брошенный груз для бойцов СВО нашли в январе

Закутний показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены. «Очень много было там медицины», — рассказал тогда дальнобойщик. По словам Александра, местные жители поделились, что речь идет о фуре с гуманитарной помощью. «Там все раскатано было бульдозером и трактором», — заметил мужчина.

Дальнобойщик признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний.

Тогда же сообщалось, что депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы из-за выброшенной гумпомощи. Парламентарий связалась с местными волонтерами, и те подтвердили ей, что переданные для региона товары в самом деле оказались выброшены.

Позднее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Ленте.ру», что необходимо наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи. «Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми», — сказала она. По факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело, добавила депутат.