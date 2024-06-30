Соперник Макгрегора назвал дату возвращения ирландца в UFC

Боец UFC Майкл Чендлер: Макгрегор будет готов драться в августе или сентябре

Соперник Конора Макгрегора американец Майкл Чендлер назвал дату возвращения ирландца в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает портал MMA Mania.

«Вчера вечером я встречался с представителями UFC, и мы кое-что обсудили. Мы всегда говорим о Коноре. Люди, близкие к нему, знают, что он будет готов драться со мной в августе или сентябре», — заявил Чендлер.

Ранее о возвращении Макгрегора высказывался президент UFC Дэйна Уайт. «Я не думаю о том, чтобы Макгрегор с кем-то дрался прямо сейчас. У меня нет временных рамок, у меня ничего нет», — сказал Уайт.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что сломал во время тренировки палец на ноге и принял решение сняться с поединка после консультации с врачами, UFC и командой.