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12:38, 30 июня 2024Спорт

В итальянском клубе «Дженоа» опровергли информацию об интересе к Миранчуку

В «Дженоа» заявили, что не заинтересованы в услугах Алексея Миранчука
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В итальянском клубе «Дженоа» опровергли информацию об интересе к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Sport 24.

«Мы не заинтересованы в Миранчуке», — сказал спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини.

Ранее в «Аталанте», за которую Миранчук выступает сейчас, заявили, что не продадут россиянина дешевле чем за десять миллионов евро. Ровно в эту сумму полузащитника оценивает портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.

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      Илья Костин
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