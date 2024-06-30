В итальянском клубе «Дженоа» опровергли информацию об интересе к Миранчуку

В итальянском клубе «Дженоа» опровергли информацию об интересе к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Sport 24.
«Мы не заинтересованы в Миранчуке», — сказал спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини.
Ранее в «Аталанте», за которую Миранчук выступает сейчас, заявили, что не продадут россиянина дешевле чем за десять миллионов евро. Ровно в эту сумму полузащитника оценивает портал Transfermarkt.
В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.