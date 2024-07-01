Бывший бандит рассказал о ранении в пенис во время перестрелки

Бывший глава банды из Великобритании рассказал о полученном ранении в пенис

Бывший глава банды наркоторговцев из Великобритании рассказал о том, как получил огнестрельное ранение в пенис во время перестрелки. Историей своей криминальной жизни он поделился с YouTube-каналом издания Daily Express.

Мэтью Норфорд был одним из самых известных бандитов Ливерпуля в 1990-х годах. Он рассказал, что в те времена город был намного более опасным местом, чем сегодня, а перестрелки между преступниками происходили почти ежедневно. «Выстрелы раздавались каждый день. Мы средь бела дня ехали с оружием наготове, видели кого-то и начинали стрелять», — заявил Норфорд.

Он также рассказал, что во время перестрелки получил ранение в пенис. Однажды он увидел на улице юношу с автоматом. Тот оказался членом конкурирующей банды, открыл огонь и попал ему в нижнюю часть тела. У Норфорда не было с собой оружия, поэтому он даже не мог отстреливаться.

Норфорд успел добраться до дома родственников, где потерял сознание. Очнулся только в больнице. «Я проснулся на следующие утро, пришел врач и сказал: "В общем, пуля прошла через твое левое бедро, через пенис, правое яичко и застряла в правой ноге"», — поделился воспоминаниями бывший преступник. Врачи решили не извлекать пулю, так как это было слишком опасно.

В 2000-х Норфорд завязал с криминальным миром, а в 2011 году основал организацию «Одно сообщение», которая помогает детям и молодым людям выбрать путь в жизни и противодействует их попаданию в уличные банды.

Ранее бывший гангстер из Великобритании Марвин Херберт также рассказал о полученном ранении в пенис. В преступника выстрелил его должник.