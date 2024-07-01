Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Ковачевич
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Бренда Фрухвиртова
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Франция
1:0
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Португалия
0:0
2-й тайм
live
Словения
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Андрей Рублёв
Завтра
14:30 (Мск)
Франсиско Комесанья
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
Завтра
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
22:26, 1 июля 2024Спорт

ФНС объяснила происхождение долга у Нурмагомедова

ФНС заявила, что долг Нурмагомедова связан с неуплатой налогов

Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответ на запрос ТАСС объяснила происхождение долга у бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

В ведомстве отметили, что это связано с неуплатой налогов, пеней и штрафов на полученные из-за рубежа в период с 2019 по 2021 год доходы. «Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — заявили в ФНС.

Ранее стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагмедова. Причиной ареста стал долг спортсмена в размере более 300 миллионов рублей.

В команде Нурмагомедова заявили, что информация о налоговой задолженности является неточной. «Хабиб продолжает заниматься бизнес-проектами, развивать их», — уточнили они.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Поступала в медколледж, а закончила шарагу!» Российская студентка устроила скандал на выпускном. Что ее возмутило?

      17-летняя россиянка проиграла 88-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

      Четырнадцать населенных пунктов российского региона подверглись обстрелам ВСУ

      Сотрудник МЧС пострадал при повторном обстреле российского региона

      Российские «Искандеры» уничтожили шесть истребителей ВСУ

      Франции предрекли изменение политики после выборов

      В очереди на Крымский мост скопилось сотни машин

      Раскрыты детали операции ФСБ в отношении председателя московского суда

      Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

      В США призвали прислушаться к Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше