ФНС объяснила происхождение долга у Нурмагомедова

ФНС заявила, что долг Нурмагомедова связан с неуплатой налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответ на запрос ТАСС объяснила происхождение долга у бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

В ведомстве отметили, что это связано с неуплатой налогов, пеней и штрафов на полученные из-за рубежа в период с 2019 по 2021 год доходы. «Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — заявили в ФНС.

Ранее стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагмедова. Причиной ареста стал долг спортсмена в размере более 300 миллионов рублей.

В команде Нурмагомедова заявили, что информация о налоговой задолженности является неточной. «Хабиб продолжает заниматься бизнес-проектами, развивать их», — уточнили они.