Россиянам дали рекомендации по борьбе с бессонницей в жару

Токсиколог Кутушов рекомендовал в жару за час до сна принимать прохладный душ

Духота и изнуряющая жара затрудняют засыпание, однако справиться с проблемой поможет прохладный душ и некоторые другие способы. Их россиянам перечислил токсиколог Михаил Кутушов в ходе беседы с «Лентой.ру».

Врач рекомендовал за час-два до отхода ко сну принимать прохладный душ, потому что он помогает снизить температуру тела и подготовиться к спокойному отдыху. Также, по его словам, в жару надо спать на постельном белье исключительно из натуральных материалов — хлопка или льна, причем менять его необходимо как можно чаще. «Для облегчения засыпания стоит как следует проветрить комнату, включив кондиционер или вентилятор. Затем создайте в спальне атмосферу тишины и темноты. Зашторьте окна, чтобы предотвратить попадание уличного света», — предложил эксперт.

Еще одна рекомендация Кутушова — соблюдать режим, который играет важную роль в борьбе с бессонницей. Врач призвал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные и в отпуске. При этом в жару важно не перегружать себя в течение дня и находить время для дневного отдыха в прохладном месте.

Наконец, для борьбы с бессонницей в теплое время года, по мнению эксперта, полезно утром или вечером заниматься физкультурой умеренной активности. В то же время он предостерег россиян от чрезмерных физических нагрузок и переедания перед сном.

«В качестве релаксации прочтите несколько страниц любимой книги перед сном или послушайте спокойную музыку. Это поможет отвлечься от напряженных мыслей и подготовиться ко сну», — подытожил Кутушов.

Ранее Михаил Кутушов предупредил о последствиях употребления самого популярного в России алкогольного напитка. По его словам, из-за неконтролируемого потребления водки или иного спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени.