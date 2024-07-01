Стало известно об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова

ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Mash.

Как стало известно, причиной ареста стал долг экс-спортсмена в размере 297 миллионов рублей. Отмечается, что ранее ФНС закрыла несколько связанных с Нурмагомедовым фирм.

До этого сообщалось, что Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. Также стало известно о блокировке части счетов, в том числе бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.