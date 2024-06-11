Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

Долг Хабиба Нурмагомедова перед ФНС вырос до 309,7 миллиона рублей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. В настоящее время задолженность составляет 309 729 366 рублей.

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет более трех сотен миллионов рублей — такая сумма попадает под статью 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»).

Согласно пункту «б» части 2 (деяние, совершенное в крупном размере) может быть несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода подозреваемого за период от одного года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее сообщалось о долге Нурмагомедова в размере 306,2 тысячи рублей

Информация о задолженности спортсмена появилась в СМИ в начале мая этого года. Тогда, по информации Mash, точная сумма долга составляла 306 242 929 рублей. ФНС начала проверку его бизнесов и заблокировала часть счетов, в том числе счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда. Кроме того, налоговая заинтересовалась его вложениями в отели в Турции и стартапы в ОАЭ.

Однако в тот же день, 11 мая, информацию о многомиллионном долге опроверг дядя бойца Магомед Нурмагомедов. «Вообще такого нет. Это фейк», — заявил он.

Эту новость также прокомментировала и команда Хабиба, назвав ее неточной. «Хабиб продолжает заниматься бизнес-проектами, развивать их», — уточнили они.