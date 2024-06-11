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12:43, 11 июня 2024Спорт

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

Долг Хабиба Нурмагомедова перед ФНС вырос до 309,7 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. В настоящее время задолженность составляет 309 729 366 рублей.

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет более трех сотен миллионов рублей — такая сумма попадает под статью 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»).

Согласно пункту «б» части 2 (деяние, совершенное в крупном размере) может быть несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода подозреваемого за период от одного года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее сообщалось о долге Нурмагомедова в размере 306,2 тысячи рублей

Информация о задолженности спортсмена появилась в СМИ в начале мая этого года. Тогда, по информации Mash, точная сумма долга составляла 306 242 929 рублей. ФНС начала проверку его бизнесов и заблокировала часть счетов, в том числе счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда. Кроме того, налоговая заинтересовалась его вложениями в отели в Турции и стартапы в ОАЭ.

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Однако в тот же день, 11 мая, информацию о многомиллионном долге опроверг дядя бойца Магомед Нурмагомедов. «Вообще такого нет. Это фейк», — заявил он.

Эту новость также прокомментировала и команда Хабиба, назвав ее неточной. «Хабиб продолжает заниматься бизнес-проектами, развивать их», — уточнили они.

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      Александра Д Борисова
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