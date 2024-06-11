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10:07, 11 июня 2024Спорт

Стало известно о росте долга Нурмагомедова перед налоговой

Mash: долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 миллиона рублей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова вырос. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, за месяц сумма увеличилась на 3,5 миллиона рублей. В настоящее время задолженность составляет 309,7 миллиона рублей.

11 мая Mash сообщал, что Нурмагомедов задолжал ФНС 306,2 миллиона рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы. При этом в команде бывшего бойца назвали информацию о долге неточной.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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      Андрей Стрельцов
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