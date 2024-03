Обвиненные в неуплате налогов блогеры Валерия и Артем Чекалины разводятся

Скандальные блогеры Валерия и Артем Чекалины, которых обвиняли в неуплате налогов в размере 311 миллионов рублей, неожиданно решили развестись. Всего три месяца назад против пары было прекращено уголовное дело, они благополучно вернулись в социальные сети и рассказывали подписчикам о трудностях, которые вместе преодолевали во время разбирательств. Почему инфлюэнсеры вдруг захотели расстаться и как будут делить оставшееся роскошное имущество — разбиралась «Лента.ру».

Лерчек первой подала на развод

Впервые о предстоящем разводе знаменитостей сообщалось 15 марта. В карточке дела в качестве истца значится блогерша, ее супруг выступает ответчиком. На 25 марта Чекалиным назначили беседу. «Мне сейчас очень тяжело. Прошу просто поддерживать и просто быть рядом», — написала она в соцсетях.

Ранее Лерчек уже признавалась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях. В интервью Лауре Джугелии она рассказала, что они с супругом пытаются преодолеть возникшие на фоне стресса сложности с помощью личной и семейной психотерапии.

Мы по-разному переживали стресс. Я пыталась себе придумать как можно больше занятий, а Артем, наоборот, ничего не хотел. Я пыталась его вытаскивать, но ничего не помогало. Моя основная обида была в том, что Артем не хотел проводить время со мной, я не чувствовала его любовь. А он, наоборот, говорил, что я ему нужна была рядом, а я где-то постоянно гуляла. На этой почве мы начинали ссориться, а из новой ссоры тянулось старое Валерия Чекалина

Артем Чекалин никак не комментировал предстоящий развод, попросив многомиллионную аудиторию с уважением отнестись к его молчанию. «Я знаю, что все хотят комментариев, но все прошлое и настоящее останется у нас внутри семьи. Пожалуйста, не пишите нам. Дайте нам просто спокойно жить», — обратился он к поклонникам.

Чекалины владеют двумя квартирами, земельным участком и элитным автопарком

Несмотря на то что семье пришлось расстаться с сотнями миллионов рублей, чтобы полностью погасить долги перед налоговой, у них все-таки осталось роскошное имущество. Супруги владеют двумя квартирами в Москве: одна находится на Серпуховском Валу и стоит 70 миллионов рублей, другая расположена на улице Архитектора Щусева в жилом комплексе «Зиларт» — ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Кроме того, за 12 лет брака Чекалины успели обзавестись земельным участком площадью 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области. Недвижимость расположена на территории поселка Agalarov Estate, там сейчас строится частный дом. У них также есть несколько автомобилей, в том числе BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG и Mercedes-Benz GLS 400.

50 млн рублей общая стоимость элитного автопарка Чекалиных

К тому же Лерчек не раз признавалась в любви к роскошным вещам и даже обвиняла свою экс-стилистку Эльвиру Янковскую в том, что та якобы продавала ей реплики люксовых товаров по цене оригиналов. На данный момент разбирательства в отношении Янковской еще не завершены.

«Я люблю шопинг и красивую одежду. Но я не люблю тратить, когда это очень дорого. Например, Dior или Chanel. Десять тысяч [долларов] за жакет Chanel я не могу себе позволить», — говорила Чекалина, демонстрируя свой гардероб из одежды таких марок, как COY, Say no more, Sorelle и других.

Валерия Чекалина может рассчитывать на половину имущества после развода

Судьбу имущества предсказал вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько. По словам юриста, развод будет проходить через суд, так как у пары есть дети. Что касается раздела недвижимости и другой совместной собственности, ее должны разделить поровну. Иной исход возможен, если Чекалины ранее заключили брачный договор.

Кадр: @ler_chek

Среди прочего адвокат предположил, что дети после развода останутся с Валерией, поскольку чаще всего в России суд становится на сторону матери. «Если только мать не является какой-нибудь наркоманкой, алкоголичкой, социально неодобряемым элементом, которое совершает какие-то преступления в отношении детей», — пояснил он.

Чекалины полностью погасили долг перед государством

Уголовное дело против пары возбудили в марте прошлого года. Чекалину обвинили в неуплате налогов на сотни миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Им запретили общаться со свидетелями, кроме близких родственников. Также супругам нельзя было пользоваться телефоном, почтой, интернетом и другими средствами связи. Кроме того, во время расследования они находились под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020 по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Впоследствии в отношении супругов возбудили еще одно уголовное дело: их обвинили в отмывании денег. Правоохранители сообщали, что в апреле 2021 года пара приобрела валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

27 декабря 2023 года с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.

***

«Самое главное в жизни — это семья, отношения. (...) Надо вкладываться не только в проекты, но и в свою семью. Это, наверное, самое важное», — заявила Чекалина, отвечая на вопрос, какие выводы она сделала из ситуации с уголовным делом.