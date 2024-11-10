В Польше загорелись два поезда

В городе Познань на западе Польши загорелись товарный и пассажирский поезда

На одной из станций в городе Познань на западе Польши загорелись товарный и пассажирский поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

По данным полиции, около 1000 человек были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Возгорание началось в одном из вагонов товарного поезда. В нем находился грузовик с электроникой. Затем огонь перекинулся на стоящую рядом электричку, в результате повредилась контактная сеть.

Отмечается, что в основном среди эвакуированных пассажиров были болельщики варшавского футбольного клуба «Легия». Они направлялись на матч команды с познаньским «Лехом».

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