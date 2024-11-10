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22:31, 10 ноября 2024Мир

В Польше загорелись два поезда

В городе Познань на западе Польши загорелись товарный и пассажирский поезда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

На одной из станций в городе Познань на западе Польши загорелись товарный и пассажирский поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

По данным полиции, около 1000 человек были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Возгорание началось в одном из вагонов товарного поезда. В нем находился грузовик с электроникой. Затем огонь перекинулся на стоящую рядом электричку, в результате повредилась контактная сеть.

Отмечается, что в основном среди эвакуированных пассажиров были болельщики варшавского футбольного клуба «Легия». Они направлялись на матч команды с познаньским «Лехом».

Ранее сообщалось, что в самолете российской авиакомпании произошел пожар во время полета. Непредвиденная ситуация случилась на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Уфу лайнера 4 ноября. В багажном отсеке самолета сработала пожарная сигнализация.

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